Мнение: Под надзором полиции: Ленин в ссылке

15.03.2020, 21:58, Разное

Документы царской охранки о нахождении Ленина в ссылке.

Под надзором полиции: Ленин в ссылке

Справка департамента полиции от 23 декабря 1896 г.

Ульянов, Владимир Ильин, помощник присяжного поверенного, привлечен по делу С.-Петербургского кружка «социал-демократов». Сидит под стражей с 9 декабря 1896 г. Министр юстиции полагает выслать Ульянова в Восточную Сибирь на 3 года. Департамент согласился с этим мнением, и дело возвращено в министерство юстиции 18 декабря за № 2778.

Отношение департамента полиции на имя петербургского градоначальника от декабря 1896 г.

Департамент полиции имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство не отказать в распоряжении к объявлению проживающей по Литейной, д. 25, кв. 10, дворянке Марии Ульяновой, на поданное прошение, что вопрос о назначении сыну ее Владимиру Ульянову города для водворения под надзор полиции зависит от усмотрения иркутского генерал-губернатора, к которому она и может обратиться со своим ходатайством, по объявлении Владимиру Ульянову о месте высылки.

Прошение М.А. Ульяновой на имя директора департамента полиции 10 февраля 1897 г.

Его превосходительству господину директору департамента полиции.

От вдовы действительного статского советника Марии Александровны Ульяновой.

Прошение

Вследствие того, что высылаемый в Восточную Сибирь сын мой Владимир Ульянов слабого здоровья, почему я не решаюсь отпустить его одного и вознамерилась сопутствовать ему в ссылку, то имею честь покорнейше просить ваше превосходительство разрешить ему проследовать на место ссылки на свой счет с проходным свидетельством.

Вдова д.с.с. Мария Ульянова

10-го февраля 1897 г.

Справка департамента полиции

По высочайшему повелению 29 января 1897 г. по делу Петра Запорожца Владимир Ульянов высылается в Восточную Сибирь на 3 года.

Отношение департамента полиции в Главное тюремное управление 12 февраля 1897 г. № 1418

Министерством внутренних дел признано возможным разрешить высылаемому, на основании высочайшего повеления 29 января 1897 г., за государственное преступление, в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции на три года Владимиру Ильину Ульянову следовать из Петербурга в ссылку на свой счет по проходному свидетельству.

Сообщая об изложенном, в дополнение к отношению от 7 сего февраля, за № 1158, департамент полиции имеет честь покорнейше просить Главное тюремное управление не отказать в зависящем распоряжении об освобождении Ульянова из-под стражи с передачей его в ведение петербургского градоначальника.

И.д. директора 3волянский

Отношение департамента полиции на имя петербургского градоначальника от 14 февраля 1897 г. № 1510

Министерством внутренних дел признано возможным разрешить высылаемому на три года в Восточную Сибирь Владимиру Ильину Ульянову, ввиду ходатайства следующей вместе с ним по назначению матери названного лица, остаться в С.-Петербурге до вечера 17-го сего февраля для сборов в дорогу и совета с врачами.

Об изложенном департамент полиции имеет честь уведомить ваше превосходительство, в дополнение к отношению от 12 сего февраля, за № 1417, для зависящего распоряжения и объявления о том Ульянову, покорнейше прося сделать распоряжение об учреждении за названным, лицом на время пребывания его в столице, независимо гласного надзора полиции, также негласного наблюдения и о последующем сообщить департаменту.

И.д. директора 3волянский

Прошение Н.К. Крупской на имя министра внутренних дел 9 января 1898 г.

Его высокопревосходительству г-ну министру внутренних дел.

Дочери коллежского асессора Надежды Константиновны Крупской.

Прошение

Выходя замуж за Владимира Ильича Ульянова, находящегося в Енисейской губернии, Минусинском округе, селе Шушенском, я обращаюсь к вашему высокопревосходительству с покорнейшею просьбою назначить мне местом высылки, если таковая последует мне в виде наказания, местожительство моего жениха.

Избирая Сибирь местом ссылки, я прошу также о сокращении срока ее до 2-х лет ввиду того, что через 2 года кончается срок ссылки моего жениха, а также ввиду того, что со мною едет мать — 1898 года, января 9-го дня.

Надежда Крупская,

С.-Петербург, Лилейный пр., д. 35. кв. 18.

Прошение В.И. Ленина на имя енисейского губернатора 12 августа 1898 г.

Его превосходительству господину начальнику Енисейской губернии.

От административно-ссыльного по политическому делу, помощника присяжного поверенного, Владимира Ильича Ульянова, живущего в с. Шушенском Минусинского округа.

Прошение

Имею честь покорнейше просить ваше превосходительство разрешить мне приехать на одну неделю в г. Красноярск для обращения к специалисту по зубным болезням. Местный врач, после неоднократных безуспешных попыток, признал себя некомпетентным в данном случае, а дантиста в настоящее время в г. Минусинске нет.

г. Минусинск, 12 августа 1898 г.

Помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов

Донесение Петербургского охранного отделения в департамент полиции 18 ноября 1898 г. № 206

Вышло в свет и продается в книжном магазине «Знание» (донесение мое за № 195) новое произведение легальной социал-демократической литературы под заглавием: «Экономические этюды и статьи Владимира Ильина», С.-Петербург, типография Лейферта, 1899 г.

Названный автор более известен под другим своим псевдонимом — «Тулин». Под таким псевдонимом печатались его статьи в «Новом слове» и в каком-то социал-демократическом сборнике, не пропущенном цензурою. Настоящую его фамилию знают немногие, так как социал-демократы держат ее в большом секрете, оберегая в этом авторе одного из своих вожаков. В действительности это — политический ссыльный Владимир Ильин Ульянов, родной брат террориста Александра Ульянова, казненного в 1887 году.

О чем имею честь доложить вашему превосходительству.

Письмо начальника Петербургского охранного отделения Пирамидова на имя директора департамента полиции Зволянского 9 января 1899 года № 5/1

Ваше превосходительство, милостивый государь, Сергей Эрастович.

Настоящие сведения, по моим соображениям, должны иметь некоторую связь с делом, о котором на-днях ваше превосходительство изволили говорить со мною совершенно конфиденциально, почему считаю необходимым представить вам их письмом, а не официальным донесением, хотя здесь указывается и на лиц, о коих ранее уже последовали мои донесения.

Агентурным, но заслуживающим доверия, путем мною узнано, что Вржосек, Рунин, Гофман (девица), Ионов, Маслов, Савин и еще шесть или семь лиц, пока мне неизвестных, образовывают самостоятельную редакционную комиссию для составления, издания и распространения книг и брошюр, имеющих своею задачею и вообще могущих способствовать формированию из фабричных рабочих сознательных и убежденных социалистов. В работах комиссии согласились принимать участие Потресов и проживающий вне Петербурга известный Ульянов (он же Тулин, он же Владимир Ильин). Для составления книг комиссия разработает программу вопросов и положений, схематически очерчивающих те элементы обществоведения, исторических и частью философских наук, которые желательно представить в популярном изложении с вышеуказанной целью.

Сообразно таким вопросам и положениям составляются брошюры или же подбираются библиографическим методом существующие уже книги и статьи в русской и иностранной литературах, отвечающие требованиям комиссии: русские — для переиздания, а иностранные — также и для перевода.

Воспроизведение этих брошюр будет иметь место как в легальной, так и в нелегальной печати — смотря по степени остроты разрабатываемых тем. Для нелегального воспроизведения комиссия располагает типографиею «Рабочего знамени». Составление брошюр на заданные комиссиею темы может быть принято на себя ее членами или поручено и заказано посторонним лицам и специалистам и литераторам, не состоящим членами комиссии, как то: Милюкову, Нестору Котляревскому, Поссе, Струве и другим.

Для издания брошюр в легальной печати охотно предлагают свое содействие Березин и Семенов, собственники книжного магазина «Знание» (Садовая ул.), но оба эти лица, несмотря на краткое еще время своей издательской и книгопродавческой деятельности, в очень обширных кругах петербургской публики успели прослыть людьми недобросовестными. Ввиду этого предложение Березина и Семенова, вероятно, будет отклонено.

Очень прельщает Вржосека и Рунина идея самостоятельного издания книг на товарищеских началах, и если эта идея будет разделена прочими членами комиссии, то каждый полноправный член ее обязывается к единовременному денежному взносу в размере 50 рублей.

Распространение книг будет производиться как путем обыкновенной продажи, так и путем сношений с петербургскими и провинциальными рабочими кружками.

С истинным почтением и преданностью имею честь быть, ваше превосходительство, покорнейшим слугою.

В. Пирамидов

Отношение начальника Енисейского губернского жандармского управления на имя начальника управления в Минусинском и Ачинском уездах от 24 марта 1899 г. № 330

Вследствие донесения от 18 сего марта, за № 83, сообщаю вашему высокоблагородию, что вам следует произвести обыск у Ульянова в порядке 1035 ст. и не в очередной объезд, а по прибытии товарища прокурора в г. Минусинск, о командировании которого я уведомил сего числа, за № 329, прокурора Красноярского окружного суда и кто будет.

Полковник Вознесенский

Постановление начальника Енисейского губернского жандармского управления № 51

1899 года, мая 2 дня, в селе Шушенском, я, отдельного корпуса жандармов подполковник Николаев, рассмотрев письмо, отобранное мною сего числа при обыске у административно-ссыльного Владимира Ульянова, и принимая во внимание, что таковое ничего предосудительного, в политическим отношении в себе не содержит, а также и то, что при производстве сказанного обыска ничего преступного не обнаружено, по соглашению с товарищем прокурора Красноярского окружного суда г. Никитиным, постановил: Владимира Ульянова, по, поводу отобранного у него письма, допросить, в качестве свидетеля.

Подполковник Николаев

Товарищ прокурора Никитин

Из протокола осмотра документов Е.М. Крумзе 30 сентября 1899 г. № 16250

1899 года, сентября 30 дня, в г. Саратове, я, начальник Саратовского. губернского жандармского управления, полковник Иванов, в присутствии товарища прокурора Саратовского окружного суда Е. И. Новичкова и нижеподписавшихся понятых, производил осмотр бумаг, препровожденных ко мне начальником Вятского губернского жандармского управления при отношении от 17 сентября сего года, за № 1637, отобранных по обыску, бывшему 14 сентября, от состоящей под гласным надзором полиции в г. Костельниче Вятской губернии фельдшерицы Елены Михайловой Крумзе, причем могущими иметь значение для дела, признаны следующие:

6) Записка, написанная чернилами, на 1/4 листа почтовой бумаги малого формата, без подписи автора и наименования адресата.

Записка эта следующего Содержания:

«Посылаю некую резолюцию и прошу сделать вот что: прочитайте ее вашим социал-демократам и спросите каждого, согласен ли он с ней? Затем сосчитайте число голосов, поданных „за“, и сообщите хотя по почте, сколько их. Если будут по поводу резолюции какие-нибудь замечания, тоже хорошо было бы (воспользовавшись каким-нибудь случаем) сообщить их мне.

Если кто-нибудь согласится с оговоркой, то и это напишите (число согласных с резолюцией, но с оговоркой). Резолюция эта написана не нами, и я прошу вас никому не говорить даже, что этот экземпляр попал к вам из Орлова и что считают голоса из Орлова. Экземпляр этот прошу при случае возвратить мне; пожалуйста, не затеряйте его и в другое место не посылайте.

Всего хорошего. Извините за вид письма, очень у меня рука устала.

Деньги присланы от „нас“ к „вашим“. Это ежемесячная высылка, о которой ваши знают. Передайте их колонии.

О ссуде на гильзовую фабрику сообщу особо. Я буду писать так, как будто просят у меня лично и отвечаю лишь от своего лица, а уже вы там понимайте мое „я“ во множественном числе.

Напишите обязательно (узнайте где-нибудь), есть ли в вашем уезде (в деревнях, селах и других местечках) нуждающиеся рабочие, ссыльные (их фамилии и адреса). Наверное, ваша колония что-нибудь о ком-нибудь из них знает».

7) Рукопись на четырех листах почтовой бумаги малого формата, которая озаглавлена так:

«Собрание социал-демократов одной местности, в числе 17 человек, приняло единогласно следующую резолюцию и постановило опубликовать ее и передать на обсуждение всем товарищам».

Далее идет самый текст рукописи, которая ввиду важности ее со­держания приводится дословно…

Из доклада департамента полиции особому совещанию 16 декабря 1899 г.

Инженер-технолог, уроженец г. Самары, Глеб Максим. Кржижановский, 26 лет, инженер-технолог, уроженец Саратовской губернии, Василий Васильев Старков, 27 лет, лекарь Яков Мееров Лейбов Ляховский, 26 лет, помощник присяжного поверенного, уроженец г. Симбирска, Владимир Ильин Ульянов, 28 лет, потомственный почетный гражданин, бывший студент С.-Петербургского университета, еврей, Юлий Иосиф Цедербаум, 24 лет, и отставной губернский секретарь Пантелеймон Николаев Лепешинский, 30 лет, привлекались по делу о петербургских социал-демократических кружках (дело Запорожца).

Ульянов в 1895 году ездил за границу, где, по агентурным сведениям, вошел в сношения с эмигрантом Плехановым с целью установить способ для правильного водворения в Россию революционной литера­ туры; по возвращении в С.-Петербург участвовал в составлении статей для подпольной газеты сообщества «Рабочее дело»; руководил рабочими кружками.

Ввиду истекшего 29 января 1900 г. срока ссылки названных лиц, департамент полиции полагал бы: воспретить им жительство, независимо столиц и С.-Петербургской губернии, также в местностях фабричного района, университетских городах и в г.г.: Иркутске и Красноярске, с их уездами, сроком на три года, не касаясь в отношении Ляховского и Цедербаума ограничений, лежащих на названных двух лицах как на евреях.

Извещение департамента полиции В.И. Ленину 5 января 1900 г. № 48

От департамента полиции объявляется уроженцу г. Симбирска помощнику присяжного поверенного Владимиру Ильину Ульянову, что по рассмотрении в особом совещании, образованном на основании 34 ст. положения о государственной охране, обстоятельств дела о названном лице, господин министр внутренних дел постановил: воспретить ему, Ульянову, по освобождении его 29 января 1900 года от надзора полиции, жительства в столицах и С.-Петербургской губернии впредь до особого распоряжения, а в губерниях: Московской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Нижегородской, Тульской, Пермской, Уфимской, Орловской, Екатеринославской, Бакинской; Варшавской и Петроковской, Белостокском уезде Гродненской губ., Области войска донского и г. г. Вильне, Киеве, Николаеве, Одессе, Харькове, Риге. Юрьеве, Либаве, Казани, Томске, Елисаветграде, м. Кривом-Роге Херсонской губ., а также в Иркутске и Красноярске, с их уездами, в течение трех лет, сроком по 29 января 1903 года.

За вице-директора [подпись].

За делопроизводителя Зайцев.

Настоящее постановление мне объявлено 28 февраля 1900 г.

Помощник присяжного поверенного В. Ульянов

Подпись руки Ульянова учинена в моем присутствии, что и удостоверяется. Псковский полицмейстер [подпись].

Отношение начальника Московского охранного отделения Зубатова на имя вице-директора департамента полиции Ратаева № 2255

Совершенно секретно

Милостивый государь! Леонид Александрович.

Имею честь уведомить ваше высокородие, что состоящий под особым надзором полиции в г. Орле бывший вольнослушатель Киевского университета Владимир Александров Русанов, о котором сообщалось вам в письмах от 22 минувшего декабря, 22 и 25 января сего года, за №№ 15871, 248 и 256, 15 числа истекшего февраля прибыл в Москву и остановился, без прописки документа, у сестры своего друга Клавдия, дочери священника Орловской губернии, Глафиры Михайловой Остро- вой. В тот же день Русанов посетил упоминавшуюся в предыдущих моих сообщениях дочь священника Каликсту Афанасьеву Турбину и повидался с слушательницей коллективных курсов, дочерыо чиновника, Зинаидой Михайловой Сороко, с которой и в следующие дни был вместе довольно часто. 16-го числа; Русанов навестил известную департаменту полиции дочь священника Карачаевского уезда, Зинаиду Алексееву Крутикову, проживающую в доме № 10, Кудрявцева, по Семинарскому тупику.

Почти одновременно с Русановым в здешнюю столицу приехал известный в литературе (под псевдонимом «Ильин») представитель марксизма Владимир Ульянов, только что отбывший срок ссылки в Сибири, и поселился, тоже нелегально, в квартире сестры своей Анны Ильиной Елизаровой, проживающей в доме Шаронова, по Бахметьевской улице, вместе с мужем своим Марком Тимофеевым и сестрой Марией Ульяновой (все трое состоят под надзором полиции). Последняя из упомянутых 17 числа свела брата своего Владимира на Мещанскую улицу, где указала ему дом Гельбрас, куда он и зашел — здесь квартирует приятель его, негласно поднадзорный, инженер-технолог Герман Борисов Красин и жена последнего Екатерина Васильева, по первому мужу Алексеева, урожденная Пронина.

18 феврали, в 5 часов дня, в дом Шаронова пришла Глафира Острова, с которой, через полчаса, Анна Елизарова отправилась: сначала к повивальной бабке, бывшей воспитательнице орловской гимназии, дочери прусского подданного, Эмилии-Кларе Францевой Гофман, а от нее, немного спустя, к вышеупоминавшейся Ольге Крутиковой; сюда же вскоре явился и Владимир Русанов; Острова через 45 минут ушла отсюда, а Елизарова пробыла на свидании более часа.

19 февраля бывший студент Московского университета Дмитрий Ильин Ульянов, отбывающий в Подольске, Московской губернии, срок гласного надзора, прибыл тайно в здешнюю столицу и привел с собой на квартиру Елизаровых, где в это время находились Мария и Владимир Ульяновы, таганрогского мещанина Исаака Христофорова Лалаянца, который, как известно вашему высокородию, является, вместе с женой своей, лидером наблюдения, имеющегося в г. Екатеринославе за группой, печатающей газету «Южный рабочий»). В этот же день квартиру Елизаровых посетил хорошо известный Московскому охранному отделению, бывший студент Московского технического училища, Александр Васильев Бугринов, женатый на Анжелике Карпузи, состоящей под негласным надзором полиции.

В ночь на 22 февраля Русанов выбыл из Москвы товаро-пассажирским поездом на Орел.

Из вышеизложенного явствует, что между представителями социал-демократических групп Москвы, Орла и Екатеринослава ведутся оживленные сношения, которые, разумеется, не могут остаться без влияния на интенсивность их деятельности.

Покорнейше прошу вас, м.г., принять уверение в совершенном почтении и искренней преданности вашего покорного слуги С. 3убатова.

Из справки департамента полиции об А.М. Калмыковой [август] 1902 г.

В феврале 1900 г., по случаю приезда из Пскова в Петроград главарей русской социал-демократии Александра Потресова и Владимира Ульянова, у Калмыковой состоялись многолюдные сборища, на которых обсуждались открыто способы борьбы с правительством и степень пригодности для пропаганды разных подпольных литературных органов. Сама Калмыкова неоднократно предпринимала поездки в Псков, где в то время проживали Ульянов, Потресов и Цедербаум. Во время ее приездов местные революционеры и статистики устраивали собрания, на которых читались рефераты, произносились противоправительственные речи и т. п.

Список № I лиц, подлежащих розыску по делам политическим

Фамилия, имя, отчество, звание, основание розыска и приметы следующие.

Ульянов, Владимир Ильин, потомственный дворянин Симбирской губернии, помощник присяжного поверенного, родился 10 апреля 1870 года в г. Симбирске, вероисповедания православного, воспитывался в Симбирской гимназии и по окончании в 1887 году курса поступил в Казанский университет, откуда был исключен за участие в студенческих волнениях в 1887 году, затем в 1891 г. поступил в С -Петербургский университет; занимается литературным трудом; женат на б. административно ссыльной Надежде Крупской; мать — вдова Мария Александровна проживает в г. Подольске, Московской губ.; брат Дмитрий — негласно поднадзорный в г. Подольске; сестры: Мария — привлечена в Москве к дознанию по обвинению в государственном преступлении и Анна — замужем за Марком Тимофеевым Елизаровым, состоящим под негласным надзором полиции.

Привлекался к дознанию по делу о с.-петербургских социал-демократических кружках и по высочайшему повелению, последовавшему в 29 день января 1897 года, выслан под гласный надзор полиции на три года в Восточную Сибирь с воспрещением, по освобождении его 29 января 1900 года от надзора, жительства в столицах и С.-Петербургской губернии, впредь до особого распоряжения, а в губерниях Московской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Нижегородской, Тульской, Пермской, Уфимской, Орловской, Екатеринославской, Бакинской, Варшавской и Петроковской, Белостокском уезде Гродненской губернии, Области войска донского и гг. Вильне, Киеве, Николаеве, Одессе, Харькове, Риге, Юрьеве, Либаве, Казани, Томске, Елисаветграде, м. Кривом Роге Херсонской губернии, а также в Иркутске и Красноярске с их уездами в течение трех лет, сроком по 29 января 1903 года.

По паспорту, выданному псковским губернатором 5 мая 1900 г., за № 34, выбыл заграницу, где вошел в состав «Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии». (Циркуляр на пограничные пункты от 19 сентября 1900 г. за № 2144).

Приметы: рост 2 арш. 5 1/2 вершков, телосложение среднее, наружностью производит впечатление приятное, волосы на голове и бровях русые, прямые, усах и бороде рыжеватые, глаза карие, средней величины, голова круглая, средней величины, лоб высокий, нос обыкновенный, лицо круглое, черты его правильные, рот умеренный, подбородок круглый, уши средней величины.

Как поступить по розыскании: обыскать, арестовать и телеграфировать департаменту полиции для получения дальнейших указаний. Фотографическая карточка имеется.

Делопроизводитель Лемтюжников

https://prorivists.org/doc_okhranka-1900/ – цинк