 

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 63

15.03.2020, 21:49, Разное

В РФ зафиксировали еще четыре случая заболевания коронавирусом COVID-19, число зараженных в стране увеличилось до 63. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Как отметили в оперативном штабе, трое заболевших находятся в Московской области, еще один — в Тюменской. «По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария)», — говорится в сообщении.

Ранее случаи заболевания в РФ зафиксировали в Москве, в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калининградской, Липецкой и Белгородской областях, Забайкалье и в Кузбассе. Отмечается, что большинство зараженных в последнее время посещали страны, где распространена эпидемия. Еще трое россиян, по данным Роспотребнадзора, заразились коронавирусом в России.

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Источник: Новая газета



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