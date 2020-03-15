Коронавирусу вопреки: Дэвид Бекхэм сыграл на опустевшем из-за пандемии стадионе с сыновьями

15.03.2020, 21:31, Разное

В эти выходные на новеньком, домашнем стадионе сборной футбольного клуба Дэвида Бекхэма “Интер Майями” должен был состояться матч с “Лос-Анджелес Гэлакси”. Однако из-за опасений коронавируса игру вынужденно перенесли на неопределенное время. Эта ситуация Дэвида, впрочем, нисколько не расстроила. Воспользовавшись отсутствием толп зрителей на трибунах и футболистов на поле, он решил использовать стадион по его прямому назначению – сыграл в футбол вместе со своими сыновьями – 21-летним Бруклином, 17-летним Ромео и 15-летним Крузом.

44-летний Дэвид продемонстрировал отличную форму, отточенную не одним походом в спортзал, появившись на поле с оголенным торсом. Его примеру последовал и Бруклин. Но в сравнении со знаменитым папой его пресс явно проигрывал.

Игра шла, разумеется, под песни Spice Girls. Виктория, наблюдавшая за происходящим с трибун, выступила в роли фоторепортера – она документировала каждый момент на камеру телефона и делилась происходящим в соцсетях. Компанию ей в качестве зрителей составили ее дочь Харпер, возлюбленная Бруклина Никола Пельц и девушка Ромео Миа “Мими” Мочер.

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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)14 Мар 2020 в 12:21 PDT

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Публикация от ROMEO (@romeobeckham)15 Мар 2020 в 7:52 PDT

Именно такие моменты напоминают нам о том, что действительно важно в жизни. Наше здоровье, наши близкие и забота о тех, кто нуждается в нашей поддержке. В такие моменты спорт отходит на второй план. Мы все должны прислушиваться к советам экспертов и поступать правильно. Оставайтесь в безопасности и берегите себя и свои семьи, – написал Дэвид под снимком опустевшего стадиона, который опубликовал в соцсетях.

Напомним, Бекхэм выкупил франшизу на создание клуба в Майами еще в 2007 году. В первый день весны сборная футбольного клуба Дэвида Бекхэма под названием “Интер Майами” дебютировала в турнире. Матч с командой Лос-Анджелеса в рамках первого тура МЛС (Major League Soccer – профессиональная футбольная лига и высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде – прим. ред.) сезона 2020 прошел на стадионе в Лос-Анджелесе. А на днях было закончено строительство домашнего стадиона команды. Семейство футболиста уже даже присмотрело квартиру в Майами, так как Дэвиду и Виктории вскоре придется жить на две страны. По планам, возведение стадиона должно завершиться в 2021 году, но летом прошлого года строители столкнулись с проблемой: анализ почвы на строительной площадке показал, что норма загрязнения мышьяком превышена более чем вдвое. Также в грунте нашли опасный мусор, оставшийся со времен, когда на этой земле была свалка мусоросжигательного завода. Дэвиду грозил многомиллионный штраф, однако не известно, чем закончилась эта история.