Из Омана с любовью: Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые рассказали о своих отношениях

15.03.2020, 21:31, Разное

“В отношениях двух людей важно свести к минимуму соревнование эго”, – начинают свой рассказ Максим и Нино. Совместное интервью актеров и фотосессия для HELLO! состоялись в Омане, где влюбленные провели несколько счастливых дней, наполненных незабываемыми впечатлениями. Фоторепортаж из путешествия и история любви пары от первого лица ждет читателей уже завтра, 16 марта.

Максим Виторган и Нино Нинидзе на обложке HELLO!Среди других материалов номера:

чешская супермодель Петра Немцова в первой фотосессии с мужем, бизнесменом Бенджамином Ларретче и их новорожденным сыном Бодхи: представляем съемку семьи в загородном доме в Доминикане и драматическую историю появления малыша на свет;

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большое интервью с Ильей Лагутенко о юбилее знакового альбома группы “Мумий Тролль”, страсти к моде и лучшей гимнастике для ума;

рассказ Чулпан Хаматовой о том, как превратить благотворительность в норму, поддерживать, а не жертвовать, радоваться, а не страдать;

разговор с Верой Брежневой о любимых украшениях и самых ценных подарках, который ей делал муж Константин Меладзе;

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