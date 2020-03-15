 

Из Омана с любовью: Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые рассказали о своих отношениях

15.03.2020, 21:31, Разное

“В отношениях двух людей важно свести к минимуму соревнование эго”, – начинают свой рассказ Максим и Нино. Совместное интервью актеров и фотосессия для HELLO! состоялись в Омане, где влюбленные провели несколько счастливых дней, наполненных незабываемыми впечатлениями. Фоторепортаж из путешествия и история любви пары от первого лица ждет читателей уже завтра, 16 марта.  

Максим Виторган и Нино Нинидзе на обложке HELLO!Среди других материалов номера:

чешская супермодель Петра Немцова в первой фотосессии с мужем, бизнесменом Бенджамином Ларретче и их новорожденным сыном Бодхи: представляем съемку семьи в загородном доме в Доминикане и драматическую историю появления малыша на свет;

калейдоскоп модных образов Меган Маркл: на минувшей неделе героцогиня Сассекская и принц Гарри последний раз появлялись в свете в статусе официальных представителей британской монархии;

большое интервью с Ильей Лагутенко о юбилее знакового альбома группы “Мумий Тролль”, страсти к моде и лучшей гимнастике для ума;

рассказ Чулпан Хаматовой о том, как превратить благотворительность в норму, поддерживать, а не жертвовать, радоваться, а не страдать;

разговор с Верой Брежневой о любимых украшениях и самых ценных подарках, который ей делал муж Константин Меладзе;

взгляд блогера @tetyamotya Натальи Давыдовой на домашний уют;

продолжение конкурса “Самые стильные в России” и многое другое.

Не пропустите!



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / В заброшенном здании Петербурга нашли четыре трупа

31.01 / В Красноярском крае рассказавшего о курящих старшеклассниках школьника ударили в глаз молотком

16.01 / Мнение: Единая база

04.01 / Алена Свиродова давно празднует Новый год в сентябре

29.01 / Воссозданию единой культурной общности поможет книга «Абазинский ренессанс»

14.01 / Мнение: Турецко-сирийские переговоры в Москве

25.02 / В небе над Петербургом появились загадочные столбы из света

04.02 / Мнение: Уточнения и адаптация

07.03 / Есть пострадавшие: в Уфе произошла массовая авария

23.02 / Мнение: 23 февраля!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика