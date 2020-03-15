 

Президент Трамп рассматривает возможность помилования Майкла Флинна

15.03.2020, 21:22, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что рассматривает возможность помилования своего бывшего советника по национальной безопасности генерала Майкла Флинна. Об этом президент написал в «Твиттере».

Напомним, что ранее глава Минюста Уильям Барр поручил федеральному прокурору, работающему вне штаб-квартиры Министерства юстиции в Вашингтоне, изучить историю и свидетельства по делу Флинна.

Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о его контактах с теперь уже бывшим российским послом в Вашингтоне за несколько недель до вступления Трампа в должность. Однако приговор ему пока не был вынесен, а недавно он пытался отозвать свое заявление о признании вины.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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