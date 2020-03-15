VOAэкспресс 15 марта 2020

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15.03.2020, 21:22, Новости дня

Коронавирус

Один из наиболее известных прогнозов, касающихся распространения коронавируса, говорит о том, что с приходом теплых летних месяцев заболеваемость COVID-19 пойдет на спад. Это предположение часто звучит из уст политиков, а также в материалах СМИ. А какие прогнозы дают эксперты?

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Тем временем президент США Дональд Трамп объявил 15 марта днем молитвы за пострадавших от коронавируса.

Закрытие границ

В попытке остановить распространение COVID-19 все больше стран прибегает к частичному или полному закрытию границ. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна закрывает границы для регулярного пассажирского сообщения. К подобным мерам также решили прибегнуть власти Узбекистана, ограничив пересечение границы для любого вида транспорта.

Об ограничениях на въезд также объявило руководство Латвии, Эстонии и Казахстана. Грузия временно закроет границу с Россией, начиная с 16 марта.

Наркокартель

Около 750 участников мексиканской преступной сети арестовано Управлением по борьбе с наркотиками США. Все задержанные являются членами группы «Картель Нового поколения Халиско»: его называют одним из самых быстрорастущих мексиканских картелей, на счету которого сотни убийств и крупные объемы перевозки запрещенных веществ.

Америка. Большое путешествие

Здесь самый загруженный в мире аэропорт, здесь изобрели «Кока-Колу», и здесь появился первый в мире круглосуточный канал новостей CNN. Город американского Юга, не похожий на своих соседей, он признает всех и принимает всех. Город, в котором родился Мартин Лютер Кинг, открыт новым идеям и «слишком занят, чтобы ненавидеть». О каком городе идет речь – узнайте из 31-й серии проекта «Америка. Большое путешествие»!



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