 

Nike закрывает магазины из-за коронавируса

15.03.2020, 20:37, Новости дня

Американская компания Nike, один из крупнейших производителей спортивной одежды и обуви в мире, с 16 марта закрывает все свои магазины в США, Канаде, странах Западной Европы, а также Австралии и Новой Зеландии из-за распространения коронавируса.

Сотрудники магазинов Nike уйдут в вынужденный отпуск до 27 марта. В это время они продолжат получать зарплату.

Вместе с тем в Южной Корее, Японии, на большей части территории Китая и ряде других стран магазины компании закрываться не будут.

При принятии решений о закрытии или открытии торговых точек руководство Nike будет основываться на данных о развитии эпидемиологической ситуации в мире, сообщается на официальном сайте компании.

По состоянию на конец 2019 года, Nike владела 384 магазинами в США и более чем 750 центрами продаж за пределами страны.



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