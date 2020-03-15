 

Крыховяк и Жемалетдинов принесли “Локомотиву” победу в Ростове

15.03.2020, 20:37, Новости дня

Матчем в Ростове-на-Дону между местным клубом и столичным "Локомотивом" завершилась воскресная программа 22-го тура российской футбольной премьер-лиги. Игра прошла с территориальным преимуществом хозяев, но три гола железнодорожников в концовке первого тайма принесли победу "Локо" – 3:1.

"Ростов" начал встречу очень энергично и до 35-й минуты имел неоспоримое преимущество, пару раз заставляя трибуны громко ахать, когда хозяева не реализовали почти голевые моменты. Но силы гостей сжимались в обороне, словно пружина, но не рвались, а в конце первых 45 минут трижды распрямились: счет открыл Крыховяк, затем отличился Жемалетдинов, а затем поляк забил третий мяч, сделав дубль.

Тренеру ростовчан Валерию Карпину приходилось только разводить руками: дважды удачу сопернику принесли дальние удары, а второй гол Крыховяка стал результатом неразберихи в обороне хозяев. На вторые 45 минут "Ростов" вышел с надеждой и отвагой, снова владел мячом и даже забил гол престижа: с пенальти отличился Попов.

Но подопечные Юрия Семина удержали победный счет и догнали "Краснодар" в турнирной таблице: у двух команд по 41 очку и они на 9 баллов отстают от "Зенита". У "Ростова" осталось 38, далее идут ЦСКА (36) и "Динамо" (30).



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