 

РПЦ опровергла слух о Патриархе Кирилле

15.03.2020, 20:37, Новости дня

Патриарх Кирилл работает по обычному графику. Информация о том, что патриарх не совершает богослужения и не посещает официальные мероприятия из-за страза заразиться коронавирусом, – ложная, сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В сети активно распространяются слухи о том, что патриарх Кирилл отказался от посещения мест большого скопления народа, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Священный Синод РПЦ призвал соблюдать профилактические меры в приходах и монастырях из-за ситуации с коронавирусом. Священнослужителям рекомендовали использовать индивидуальную посуду во время обрядов причастий. Члены Синода выразили соболезнования родным и близким тех, кто умер от болезни в разных странах.



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