 

Мнение: От крымации к обнулу

15.03.2020, 20:10, Разное

Крымское. Праздничное. Как кислое вино.

Столица ликовала. Это было безумие, счастье слияния народа и власти. Восторг единства.

Люди гроздями винограда свисали из окон. Толпа разноцветным ковром заливала улицы, по которым шли родные войска, вернувшиеся с викторией. Парад победы. Радостные лица, цветы на броне, смех, крики, фонарные столбы, на которые залезли самые любопытные.

И вот – Он! Сам! Выходит на балкон! Улыбается. Внизу людское море и взрыв радости. Даже охрана, отделяющая толпу от балкона, сдерживающая ее дрожащее возбуждение, смеется. Она тоже заодно с народом. Солнце горит черным золотом на полицейских козырьках.

Это не 2014-й. Не Крымнаш. Не Москва. Не Путин. Такого здесь не было. Восторга не хватило.

Это лето 1940-го. Победа над Францией. Берлин. Адольф. Это там. «И алели над нами флаги с черной свастикой в белом круге».

Прошло пять лет. Разбитый Берлин. Адольфа больше нет. Народ ползает муравьями по развалинам, ковыряется в битом кирпиче. Случилась большая  катастрофа. Геополитическая. Распалось единение власти и масс.

У нас. Тем же путем. Но самобытно. И с меньшей скоростью. Медленно запрягаем.

2014-й. Радость. Обвешались рыже-черными лентами. Опьянели от реванша. Гордились.  Помнили. Носили пару лет. Потом ленты постепенно испарились.

Расплата пришла в 2018-м. Пошло обратное движение маятника.

Остывающий Крымнаш еще больше охладили ростом пенсионного возраста, дали по зубам потяжелевшими налогами. Денег на вас нет. Ушли на содержание Крыма. Остолбенение. Как писал современный классик: «Это как ослеп я,/ И меня из мглы/ Протянули цепью/ От бензопилы».

Поползло тогда по народу о Путине, извиваясь, шипящее слово – «преда-а-а-тель».

Дальше, все хуже и хуже.

Теперь объявлено, что начнем с Путиным все его пенсионные и прочие провалы сначала – власти врезали по нулям. «Можем повторить». Машина государства резко затормозила, непристёгнутый народ в обалдении полетел вперед, бестолково стукаясь лбами о ветровое стекло.

Нет у нас развалин как в Берлине-45. Пока. Но давно пропала радость от крымации.

Лица озабоченные, насупленные, чаще равнодушные. Чудака с «георгиевской» лентой обнаружить трудно. Разве в упитанных гвардейских рядах «Единой России».

Прозрение народное еще не пришло. Но 📸обнуление  определенно, наступило. «Ах, какая была держава»!

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Источник: СерпомПо



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