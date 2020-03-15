Мнение: Чем коронавирус отличается от гриппа, стоимость тестирования и удалённое обучение школьников

15.03.2020, 19:52, Разное

1. Дела идут всё хуже и хуже. Европа признана эпицентром пандемии коронавируса, там уже больше заразившихся, чем в Китае (при том, что населения в Китае больше). Западные системы здравоохранения не справляются с ситуацией. В США с большим опозданием объявили режим чрезвычайной ситуации:

https://lenta.ru/news/2020/03/13/euiscenter/

https://lenta.ru/news/2020/03/13/obyava/

Россия смогла защититься от прихода эпидемии с Востока, но не смогла – с Запада. Заболевших у нас, скорее всего, будет всё больше и больше.

Кирилл Стрельников опубликовал в своём блоге полезную табличку, которая может помочь распознать коронавирус и отличить его от простуды или гриппа (см. заглавная картинка):

https://www.facebook.com/thatstrelnikov

Ярких отличий, как видно, не так уж много (одышка при коронавирусе, чихание при обычной простуде). Распространение эпидемии идёт быстрее из-за того, что болезнь не так-то просто сразу выявить.

2. Плохие новости для американцев. Для одной семьи нормально протестироваться на коронавирус обойдётся по итогу в 4 тысячи долларов. Неподъёмная сумма для страны, в которой 40% американцев не могут позволить себе непредвиденные расходы даже в 1/10 от этих 4 тысяч:

https://9gag.com/gag/a7wgBow

Возможно, кто-то из читателей знает, сколько стоит тестирование на коронавирус в России?

3. Интересное объявление со стороны Министерства просвещения. Для борьбы с эпидемией предлагается ввести удалённое обучение школьников:

https://lenta.ru/news/2020/03/14/distance/

Всем регионам России рекомендуется временно перевести школьников на удаленное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения.

При этом в ведомстве отметили, что в большинстве регионов скоро начнутся плановые каникулы.

Кроме того, поручено предусмотреть меры по дезинфекции помещений в учебных заведениях, контролировать графики уборки и проветривания. При остановке процесса обучения необходимо организовать работу так, чтобы это не сказалось на образовательном процессе.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что у отдельных регионов есть опыт по масштабному переходу на онлайн-обучение. «Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», — добавил он.

Теоретически наши школы уже сейчас в состоянии обеспечить массовое удалённое обучение. Если сайт «Учи.Ру» не ляжет, с его помощью можно закрыть как минимум самые важные части школьной программы. На практике, подозреваю, большая часть школьников уже закостенела в сопротивлении образовательной системе: без хворостины в руках учителя типичный школьник учиться не станет.