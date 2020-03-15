Мнение: Сдохнуть назло Путину!

15.03.2020, 19:25, Разное



Вчера у "лучших людей этой страны" обновилась методичка. Оказывается – коммисар врет! Путин врет! Шойгу, Собянин, Рогозин, Голикова, Набиулина и т.д. – все врут. Кроме Лаврова, Лавров про дебилов – не врет. Ведь, представляете, короновирус-то в России уже лютует, нам просто не говорят! Сотни и тысячи заболевших, миллионы трупов, завтра-послезавтра режиму конец. А я так и не съедил к морю, блин.

Я в восторге от наших дегенератов, которые уже – да-да, они даже об этом и не подумали – готовы ведь сдохнуть, лишь бы назло Путину! Ой, правда?

Ведь, если ты, дебил, говоришь, что власти замалчивают тысячи и сотни заболевших – ты же завтра сам заболеешь, ты что – в вакуме живешь?

А если ты заболеешь, а власти замалчивают и нет лекарства – ты сдохнешь! И ты, это в целом, не так сильно плохо, и твои родные, близкие, про друзей твоих я не переживаю – см. пункт 1.

Говорю, мы не будем обсуждать, что такое и замолчать нельзя и более того – а где горы трупов-то, если все так плохо?

Ни тебе фактов, ни тебе логики – тупо просто набрасывать на вентилятор. Как уже было с "Зимней вишней", как постоянно с ЧВК Вагнера, как со вмешательством России в выборы США, как с нашей нищетой нищетовой. Вот, кстати, тоже.

В Штатах кирдыкнулся фондовый рынок, на которой, кстати, масса пенсионных фондов запитано, сгорели сбережения наивных дурачков, которые верили в бесконечный рост – а нам втирают, что там бензин подешевел. Так он, придурки, и в Венесуэле грошовый – чо, хотите в Венесуэлу, не? Пробок МЕНЬШЕ не становится – хоть бензин по 30, хоть по 40 – нищаем, ага.

В США народ сметает туалетную бумагу, в Германии, Италии – да везде лютая паника, народ выносит магазины под 0 – а у нас раскупают смартфоны, есть такая статистика – и ноют про то, что обнищали. Придурки, в США 500 000+ бомжей! Ах, да, они же просто свободные художники, там же тепло – можно жить на улице, я забыл.

Достали дегенераты, кто пишет гадости про Терешкову. Герою Советского Союза за 80 лет, она летала в Космос, тренировалась, как ни одному креаклу не снилось, а современые писечки, одну из которых вы видите на картинке – что могут? Тупая курица, да ты вообще кто в этой жизни, я тебя бы даже на кассу в КФС бы не поставил. Они, мать их, здесь власть. Вы радуйтесь, что полиция, которую вы поливаете – вас же, мудаков, защищает от народа. Потому что – мы тут нищаем, ога. Да ты хотя бы знаешь, как картошка выглядит не в чипсах, овечка?

И так у них все. Навальный потерял в биткоинах кучу бабла – Путин виноват. В США короновирус и жопа на фондовых рынках – их не интересует, что делается там, их волнует Россия, но тут же – ах, в Нью-Йорке подешевел бензин! Так вы определистесь, уже, чмоши – вам трусы или ехать?

Не сказал, я, конечно, ничего нового. Но и не показать тотальную деградацию "они здесь власть" – просто не могу. За каких-то 10 лет эти вырожденцы полностью доказали россиянам – что бывает, если инцест и наркотики не запрещать. Мда.

Счастья вам.