 

Полностью рассекречен новый смартфон Motorola Edge

15.03.2020, 19:16, Новости дня

В Сети опубликовали свежие снимки нового не представленного смартфона Motorola Edge.

Кроме того, пользователи уже могут ознакомиться с основными характеристиками гаджета, презентация которого состоится в ближайшее время. Данный аппарат имеет качественный 6,67-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Кроме того, аппарат получил мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 765 с 6 гигабайтами оперативной памяти. Размер флэш-памяти устройства достиг 128 гигабайт.

Кроме того, новая модель имеет тройную камеру, которая обладает модулями на 64+16+8 мегапикселей. Что касается передней камеры, то ее датчик врезан в верхней части дисплея смартфона Motorola Edge и имеет 25 мегапикселей. Емкость батареи новинки составляет 4500 мАч. Аппарат получил модуль бесконтактной оплаты, а также работает на базе ОС Android 10.



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