 

Компания Realme готовит свои первые смарт-часы

15.03.2020, 19:16, Новости дня

Китайская компания Realme в настоящее время продолжает расширять линейку продвинутых гаджетов для мирового рынка.

В свою очередь, недавно состоялся выход фирменного фитнес-браслета, тогда как аппарат сможет порадовать многофункциональными режимами, а также доступным ценником около 20 долларов. Однако уже до конца 2020 года также состоится премьера новых смарт-часов Realme, которые получат продвинутые опции и расширенный функционал.

В свою очередь, производитель умышленно не называет никаких характеристик, однако инсайдеры уверены, что аппарат окажется достаточно востребованным на публике. В компании Realme пока скрывают технические характеристики и ориентировочный ценник на готовящиеся смарт-часы Realme.



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