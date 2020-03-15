 

Врачи развеяли миф о пользе водки и лука для защиты от коронавируса

15.03.2020, 19:09, Разное

Из-за продолжающегося распространения коронавируса врачи рассказали, что польза водки и лука для защиты от недуга является мифом. Существуют гораздо более эффективные методы, предотвращающие развитие заболевания.
Оказывается, водка и лук не препятствуют распространению коронавируса. На сегодняшний день на территории Российской Федерации обнаружено более 50 случаев недуга: многие пациенты заразились им во время посещения других стран, некоторые заболевшие контактировали с ними уже после возвращения. Во избежание заражения нужно придерживаться личной гигиены, а также стараться как можно реже бывать в местах большого скопления людей. Необходимо не менее 20 секунд мыть руки с мылом в теплой воде, а гаджеты протирать антисептическим раствором, также нужно как можно реже прикасаться руками к лицу.

Главными симптомами коронавируса называют повышенную температуру, сухой кашель, насморк и затрудненное дыхание. Более того, заболевание по началу очень напоминает ОРВИ, постепенно переходя в более тяжелую стадию, поражая легкие.



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