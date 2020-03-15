После скандала на шоу «На самом деле» Прохор Шаляпин призвал защищать права российских мужчин

15.03.2020, 19:09, Разное

В одном из недавних эфиров шоу «На самом деле» экс-возлюбленная российского исполнителя Прохора Шаляпина обвинила его в избиениях. В итоге оказалось, что скандальная история вымышленная, после чего певец в беседе с журналистами призвал защищать права российских мужчин, «невинно страдающих от действий женщин».

В студии программы Татьяна Гудзева показывала синяки на лице, утверждая, что это последствия «рукоприкладства» Прохора Шаляпина. Сам же исполнитель категорически отрицал свою вину, говоря об остаточных следах пластики у экс-возлюбленной, к чему он явно не имеет никакого отношения. Гудзеву уличили в обмане, однако у певца остался «осадок» после эфира, о чём он пояснил в интервью.

Прохор Шаляпин заметил, в последнее время в РФ участились истории подобные произошедшей с ним. Причём женщины начали активно объединяться в какие-то движения и партии, выступая против мужчин. Певец же считает, что сейчас, напротив, стоит защищать права последних, так как в адрес сильного пола «чересчур много негатива», и это нужно предотвращать самыми действенными методами.