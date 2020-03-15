Глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал о плюсах падения цен на нефть

15.03.2020, 19:09, Разное

Глава российской вертикально-интегрированной компании «Газпром нефть» Александр Дюков видит некоторые несомненные плюсы для РФ в падении цен на «чёрное золото». Эксперт считает, что таким образом можно оздоровить и улучшить развитие нефтедобывающей отрасли страны.

По мнению руководителя «Газпром нефти», рекордно снизившаяся 9 марта до 31 доллара за баррель цена на сырьё позволит вывести с рынка проекты, предлагающие высокую себестоимость добычи. В свою очередь это позитивно отразится на перспективном развитии отрасли. Также Александр Дюков заметил, что РФ в итоге сможет повысить уровень добываемого «чёрного золота» и вполне «безболезненно» будет проходить период падения цен, имея для этого все возможности.

Обвал цен на нефть, по мнению экспертов, произошёл по вине двух факторов. Во-первых, из-за недостигнутых договорённостей между странами ОПЕК по сокращению объёмом добычи, во-вторых, – вследствие нестабильной ситуации в мире из-за пандемии коронавируса COVID-2019.