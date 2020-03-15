 

Мнение: Коронавирус и «Евровидение»

15.03.2020, 19:07, Разное

Угораздило же меня посмотреть клип группы Little Big, записанный для «Евровидения»….

ЭТО и есть эстрадное лицо современной России? Или ЭТО физиономия?  Кто эти 20 миллионов пользователей интернета, посмотревших клип? Не всех же случайно угораздило посмотреть, как меня? ЭТО реально может выиграть «Евровидение»?

Но,  похоже, победы на «Евровидении» России нынче не видать: «Коронавирус придумали специально, чтобы наши не выиграли. Так пишут в интернете, а интернет врать не будет. Впервые за много лет Россия посылает на престижный конкурс группу с реальными шансами на победу — и вот на тебе: в Нидерландах запрещают собираться более 100 человек, а «Евровидение» — это значительно больше ста. Конкурс пока что не отменен, но тучи уже сгустились. …» (подробности здесь).

Впрочем, уже и не помню, когда в последний раз смотрел «Евровидение». И едва ли буду смотреть, даже если конкурс не отменят, а россияне будут считаться главными претендентами на победу…

Источник: Ирек Муртазин



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