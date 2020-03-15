 

Личное: Коронавирус: мои рекомендации

15.03.2020, 19:06, Разное

Любой профессиональный спасатель, ветеран, врач неотложной помощи назовёт единственную причину, из-за которой ваши шансы выжить в любой критической ситуации повышаются многократно.

Это — адекватная оценка происходящего, за которой следует разумное и соответствующее угрозе поведение человека.

Видео: Лена Миро

Страусы, засунувшие голову в песок и игнорирующие проблему, погибают. Истерики, впадающие в ступор или, наоборот, хаотично совершающие необдуманные поступки, погибают.

Выживают адекватные.

В катастрофах, при катаклизмах, на войне и в любой другой ситуации важно:

1) здраво оценить уровень проблемы,
2) реагировать соразмерно уровню угрозы.

Коронавирус — это главная на сегодня проблема, вставшая перед человечеством.

Адекватное поведение в связи с этой угрозой заключается в том, чтобы не заразиться самим, соблюдая элементарные меры предосторожности, и не заразить окружающих, если вы вдруг всё-таки заболели.

О самых очевидных вещах я рассказала в видео выше. Полный список рекомендаций уже давала в своём Телеграм-канале, продублирую его и здесь:

«Один мой знакомый 8 лет не болеет ОРВИ и гриппом. Свинья, конечно, наглая, но это я — из зависти. Спросила его, как так получается, он рассказал, что нужно делать.

После каждого посещения общественного места — душ. Приходите домой — не ленитесь, мойтесь.

Руки мыть — каждые два часа. В крайнем случае, просто обработать их антисептиком.

Лицо — не трогать ни при каких обстоятельствах. Не курить грязными руками, стараться не жрать конфеты.

Самые грязные вещи на свете — это не унитаз, а ваш смартфон и пистолет колонки на бензозаправке. Соответственно, на заправке — не хватайте ничего без перчаток, а смартфон обрабатывайте салфетками и антисептиком раз в час-два и когда вернулись домой.

Кроме грязных рук и лица, ворота любой респираторной инфекции — слизистые носа и рта. Каждые два часа промывайте нос Аквафором и полоскайте рот каким-нибудь Листерином (чтобы без спирта, а то ГИБДД не дремлет).

Вот эти просты меры уберегут вас не только от сезонных соплей, но с большой вероятностью и от коронавируса.».

Вы знаете, как работает любая вакцина? Если 90% населения привиты, эпидемии не бывает. Тот же самый принцип и тут — если 90% людей будут соблюдать столь несложные правила гигиены, о которых я рассказала, никакой коронавирус нам не страшен.

Пересмотрите своё поведение. Будьте осторожны, но не впадайте зазря в панику. Не рискуйте сами, облизывая дверные ручки, и не рискуйте другими, обмазывая соплями те же самые ручки дверей.

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Дважды разведенная Саша Зверева спровоцировала слухи о четвертой беременности

06.03 / Низкое потребление овощей и фруктов связали с развитием тревожных расстройств

02.02 / Анна Хилькевич во время отдыха в Таиланде научилась медитировать

01.02 / В Думу поступили инициативы Путина о горячем питании для школьников

12.01 / Любовь Успенскую после Нового года выдали замуж за Филиппа Киркорова

24.01 / Мнение: ГРУ-отравители….

04.03 / Младший сын Бритни Спирс Джейден желает смерти своему деду

11.02 / Заслуженный артист разбился в аварии

21.02 / Медики предупредили о негативных последствиях употребления зеленого чая

12.03 / Мнение: О том, как российский либерал легко становится «запутинцем»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика