Forbes – нефтяное противостояние России и Саудовской Аравии больно бьёт по экономике США

15.03.2020, 18:58, Новости дня

Экономическая война, которую Саудовская Аравия объявила нефтяной отрасли России, угрожает нанести серьёзный урон американскому нефтегазовому сектору, пишет обозреватель Forbes Томас Дустерберг. По его мнению, администрация Трампа должна оказать давление как на саудовцев, так и на русских, чтобы те прекратили наводнять сырьём депрессивный рынок во время глобального кризиса, поскольку их распря грозит спровоцировать массовые банкротства в США.



Reuters

Противостояние между Саудовской Аравией и Россией из-за цен на нефть сильно бьёт по американской экономике, пишет в своей статье для Forbes старший научный сотрудник Гудзоновского института Томас Дустерберг.

В прошлые выходные Саудовская Аравия объявила экономическую войну российской нефтяной промышленности. Президент РФ Владимир Путин отказался сокращать добычу нефти в условиях снижения цен, спровоцированного беспрецедентным падением спроса на 3,5 миллионов баррелей в день из-за коронавируса.

Саудовцы в настоящее время наводняют рынок нефтью и уже в понедельник в одностороннем порядке снизили свои цены настолько, что стоимость российского сырья упала на 25%. Этот ценовой шок угрожает нанести серьёзный урон американскому нефтегазовому сектору, который страдает от избыточных задолженностей и ослаблен крайне низкими ценами и спросом.

Президент США Дональд Трамп, по мнению автора, должен дать отпор своим саудовским друзьям, а также русским, которые уже давно пытаются удержать цены на достаточно низком уровне, чтобы разрушить американскую сланцевую отрасль.

Администрация Трампа как минимум должна оказать давление как на саудовцев, так и на русских, чтобы те прекратили наводнять депрессивный рынок во время глобального кризиса, поскольку их распря грозит спровоцировать массовые банкротства и невыполнение долговых обязательств на рынках США.

Время, выбранное Саудовской Аравией и Россией для выяснения отношений, может сбить с толку. В мире и без того наблюдалось серьёзное сокращение спроса из-за вспышки коронавируса, которая парализовала в феврале значительную часть китайской экономики, и почти наверняка приведёт к рецессии в странах Европы, а также в Японии и Соединённых Штатах.

Производители сланцевого сырья в прошлом году и так оказались в уязвимом положении отчасти из-за того, что им удалось добиться небывалого успеха в увеличении добычи на внутреннем рынке. Согласно докладу Evercore ISI, с 2007 года совокупный дефицит денежной наличности сланцевых операторов составляет более $280 млрд.

Американские банки и частные инвестиционные компании, которые финансировали рост сланцевого бума, начинают отказываться от поддержки фирм, работающих в этой сфере, поскольку балансовые отчёты последних становятся всё хуже.

Недавние отчёты показывают, что $140-миллиардный долг в секторе разведки и добычи уже находится под угрозой получения мусорного рейтинга. И подобный исход может также отразиться и на связанных с данным сектором перерабатывающих и транспортных компаниях, общая сумма долга которых составляет более $300 млрд.

Очень немногие американские фирмы могут процветать при нынешних ценах на нефть. Так, исследование, проведённое в конце прошлого года Федеральным резервным банком Далласа, показало, что для 59% операторов в этом регионе необходимы цены на сырую нефть на уровне 50$ за баррель и выше. Между тем, по данным на 12 марта, цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) составила всего $30,71.

Разработанный Саудовской Аравией геоэкономический штурм других нефтедобывающих стран демонстрирует, насколько ненадёжен Эр-Рияд в качестве союзника Соединённых Штатов.

По мнению автора, в период реального кризиса — когда коронавирус угрожает жизни людей во всём мире — президент Трамп должен настоятельно рекомендовать наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману отказаться от этой взаиморазрушительной программы.

Рыночные силы в конечном итоге подстроятся под динамику спроса и предложения, а американские и саудовские производители выживут, поскольку являются самыми эффективными в мире. Продолжение жёсткой ценовой войны подрывает обе страны и рискует ещё больше ухудшить отношения между ними, подытоживает обозреватель Forbes Томас Дустерберг.