Мнение: Встреча с народным героем

15.03.2020, 18:54, Разное

Вчера, поддавшись мировой панике, закупился туалетной бумагой (две упаковки взял, дальше уже будем переходить на газеты, не баре). А сегодня поучаствовал, в любимом качестве “эксперта”, в передаче “Национальный интерес” на радио “Комсомольская правда”, в прямом эфире. Обсуждали Донбасс и коронавирус – собственно, что ж еще? Других тем не осталось. Донбасс был изначально – ну а коронавирус будет с нами до конца.

Ток-шоу не стоило бы упоминания, если б не второй гость студии; а это был Игорь Стрелков, он же Гиркин, он же народный герой! Наш российский флибустьер. Познакомиться с героем нашего времени – это ли не успех? Так что я, можно сказать, очень удачно скатался, успев аккурат перед всеобщим карантином на всё.

Ехал на такси – заодно поразился невероятно плотному движению в центре Москвы в воскресенье. Такое ощущение, как будто был будний день. Москва – это, конечно, разительный контраст по сравнению с любыми европейскими городами: везде карантин, вымершие площади, бессрочный комендантский час – а нашим всё нипочем, на такси в студию не проедешь, даже “выделенки” забиты! (я в итоге, кстати, малость опоздал на эфир).

Стрелкова попросили остаться “на коронавирус” (предполагалось, что он будет только “про Донбасс”) – и он охотно согласился. Правда, несколько нервно попросил ведущих “помочь, если будет много мата в звонках в студию” (видимо, имеет печальный опыт) – но они его заверили, что всех фулюганов будут немедленно “выводить из эфира”. В итоге мата никакого не было, наоборот, все звонки и послания со всей страны были с выражением искренней поддержки и восхищения.

– Эх, – несколько досадливо сказал Игорь Иваныч, – мне б такую поддержку в 2014 году…

– Да у вас же и в 2014 была отличная поддержка! – возразил я ему. – Помню как сейчас!

Стрелков махнул рукой.

– Да я не о звонках… Если б МАТЕРИАЛЬНАЯ поддержка!

И продолжил мечтательно:

– Если б у меня тогда в мае было хотя бы два танка…

– Два танка! Всего! – сказал он с болью, и глаза его яростно сверкнули. – Я бы тогда…

Продолжить столь интересный разговор нам не удалось – ведущие все время лезли с вопросами по своему плану передачи. Пристали, к примеру, с вопросом по Боингу – сейчас ведь как раз идет процесс в Гааге на этот счет. Там в разговоре был один весьма показательный момент. Ведущий Баранов все пытался выжать из Стрелкова заявление про “Бук” – дескать, какой-такой Бук, не знаю я никакого Бука, ничего подобного не было.

На что Стрелков, при всей своей простецкой внешности, отвечал крайне аккуратно, подчеркивая местоимения “я” и “мои” интонацией:

– Я могу только утверждать, что силы ополчения, которыми я командовал, никакого Бука не имели. И, соответственно, люди, находившиеся под моей командой, никакой самолет из Бука сбить не могли! Вот что я мог бы сказать голландскому суду – если бы я его признавал.

Ведущий: Но, значит, Бука там не было, все врет украинская пропаганда? Я так и…

Стрелков (вперив в ведущего испытующий взгляд и явно работая под Кашпировского): У сил ополчения, кои я имел честь представлять, НЕ БЫЛО никакого Бука. И это ВСЁ, что я могу сказать ТОЧНО.

Перешли на другую тему – не боится ли Гиркин, что его в Гааге все равно заочно засудят. Он отвечает с максимально возможной беспечностью – да я, мол, еще когда границу переходил с Украиной (в 2014 году), думал, что меня там скорее всего и убьют – чего мне, типа, бояться?

Но в перерывах на рекламу я продолжал его расспрашивать.

– А что, – говорю, – правда они хотели, чтоб вы там и погибли, в Славянске-то? Это вы правильно сделали, что ушли!

– Да, этого они и хотели, – легко соглашается Стрелков. – Но шиш им! На мне ж, извините, было на тот момент полторы тысячи бойцов. Я должен был их вывести, я за них отвечал, как командир! Я их и вывел, нравится это кому или нет.

А уже после передачи слегка перекинулись парой слов и о “Сире”, то бишь об “историке” Соколове, порубавшем давеча на куски свою даму сердца. Гиркин, поскольку реконструктор, как выяснилось, знает Соколова с 1992 года – познакомились, натурально, во время битвы под Бородино. Хотя, как я понял, до 2014 года знакомство у них был одностороннее – Гиркин-то был рядовой член своего реконструкторского клуба, а Соколов уже тогда был Наполеон… Роли переменились, как не без удовлетворения отметил мой собеседник, лишь в 2015 году – вот тогда уже “Наполеон” стал искать знакомства со Стрелковым.

– Слухи-то о “Сире” всегда ходили нехорошие, – рассказал он, пока мы ждали отправки по домам. – Я вот знал человека, которого Соколов саблей пытался зарубить. Показалось, что он на него без должного почтения смотрит – выхватил саблю и как рубанет!

– Пополам расчекрыжил?! – ахнул я.

– Да не, он же не казак, – усмехнулся Стрелков. – Даже череп не раскроил – так, кожу рассек до крови, оглушил. Но на уголовку себе заработал! Время было другое – ментам мы его решили не сдавать…

На том и расстались. Я домой поехал, а Стрелков – в тир.

А оставался бы Гиркиным – поехал бы, наверно, в фитнес-клуб.