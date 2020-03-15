Депутат: «Экологическая» поправка к Конституции активизирует природоохранную деятельность

15.03.2020, 18:53, Новости дня

Сегодня забота об экологии – предмет совместного ведения федерального центра и регионов, но отсутствие командной слаженности между ними в этой сфере затрудняет работу. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг, комментируя «экологические» поправки в Конституцию. По его мнению, их принятие позволит активизировать соблюдение природоохранного законодательства.

«Экологическая проблема связана с тем, что два уровня власти не в полной мере выполняют свои функции в этой области. Регионы ближе к проблеме, но решить ее не могут, потому что недостаточно обеспечены финансово. А федеральные ведомства вроде как далеко – дитя не плачет, мать не разумеет. Поэтому, когда не расписано, кто чем должен заниматься, возникают сложности», – посетовал зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг.

Уточнение же полномочий правительства в сфере экологии, которое следует из поправки в Конституцию, дает надежду на улучшение ситуации, считает депутат. Теперь экологическая политика в стране вообще должна быть активизирована – так, властям необходимо усилить разъяснительную работу о необходимости бережного отношения к природе, считает Гартунг.

«Посмотрите, что у нас на обочинах дорог и в лесах делается! Люди после себя не убирают, строительный и бытовой мусор сваливают где придется», – возмущается депутат. По его мнению, первым шагом в воспитании экологической культуры в обществе может стать донесение до граждан европейских стандартов обращения с бытовыми отходами, в том числе приучение россиян к раздельному сбору мусора.

Впрочем, решать проблему Гартунг призывает и другими методами. «Есть много разных вариантов решения проблемы. От более тщательного контроля правоохранителей за соблюдением природоохранного законодательства и до привлечения к этой проблеме людей из сферы бизнеса», – заключил собеседник.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Позже Совет Федерации также одобрил этот законопроект. В четверг более в российских регионах решили поддержать предлагаемый закон. Документ одобрили все субъекты, в которых проводилось обсуждение. Теперь закон будет направлен в Конституционный суд для проверки. В случае положительного заключения, документ будет вынесен на всероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля.

Отметим, что в тексте проекта содержится и поправка о необходимости охраны природы и живого мира нашей страны. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».