 

Глава «Газпром нефти» увидел положительные стороны падения цен на нефть

15.03.2020, 18:53, Новости дня

Низкие цены на нефть могут оказать положительное влияние на рынок сырьевых ресурсов, сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Дюков заявил, что средняя себестоимость добычи нефти в РФ составляет 3-5 долларов за баррель.

По его словам, низкие цены на нефть могут оказать благотворное влияние на рынок. Падение цен позволит отказаться от проектов с высокой себестоимостью, что станет гарантией успешного и долгосрочного развития рынка нефти, сказал он. 

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.

Газета ВЗГЛЯД писала, как новая паника на рынках приближает мировой кризис.



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