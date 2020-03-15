 

Минобороны подтвердило случайный авиаудар по жилому дому в Чите

15.03.2020, 18:53, Новости дня

Пресс-служба Восточного военного округа подтвердила сообщения о том, что вертолет Ми-8 случайно выпустил 23-миллиметровый авиационный снаряд по жилому дому в Чите.

«На аэродроме Черемушки города Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что по факту случившегося проводится проверка. В результате инцидента никто не пострадал.

«Командование воинской части взаимодействует в местными властями по вопросу компенсации причиненного ущерба», – пояснили в пресс-службе.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что инцидент произошел с вертолетом Ми-35. В результате разряжения боекомплекта на вертолете произошел непроизвольный выстрел. Повредилось остекление одного из балконов на третьем этаже и его обшивка.



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