Беда не приходит одна: Кэтрин Зета-Джонс потеряла еще одного члена семьи

15.03.2020, 18:30, Разное

В семье Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс потери следуют одна за другой. Не успела пара оправиться еще от смерти Кирка Дугласа, отца Майкла, как ушел из жизни еще один их близкий человек. Двоюродный брат Кэтрин, скульптор Джон Сьюард Джонсон-младший скончался в возрасте 89 лет в минувший вторник в своем доме в Ки-Уэсте, штат Флорида. Он был известен среди коллекционеров всего мира благодаря своим скульптурам, сделанным в натуральную величину, запечатлевшим обычных людей в различных ситуациях повседневной жизни. 8-метровая Мерилин Монро в Чикаго – тоже его работа.

Скульптура “Пробуждение” – одна из знаковых достопримечательностей Национальной гавани в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд

Скульптура «Боже, благослови Америку» Дж. Сьюарда Джонсона-младшего стоит у Pioneer Plaza в Чикаго

Дж. Сьюард Джонсон-младший с сыном

В последние несколько дней Джонсон вел неравную борьбу с раком, из которой победителем не вышел. В соцсетях Кэтрин посвятила трогательный пост знаменитому родственнику.

Покойся с миром,, наш кузен Сьюард Джонсон-младший, скульптор и великий человека. Как и его культовая скульптура “Двойная проверка”, которая пережила трагедию 11 сентября, его работа, любовь и вдохновение будут жить дальше, –

она подписала две фотографии , на которых изображены самые известные произведения искусства Джонсона-младшего.

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Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)13 Мар 2020 в 6:43 PDT

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В комментариях актрису подержали фолловеры:

RIP! Фантастический скульптор! Я имел удовольствие любоваться его скульптурой в США. Его искусство бессмертно.

Я так сочувствую вашей утрате, Кэт: пусть ваш кузен Джон Сьюард Джонсон-младший покоится с миром.

Прекрасное произведение искусства, как и сама жизнь. Да будет его душа благословенна навеки, –

звучали слова поддержки

Напомним, только в прошлом месчце Кэтрин Зета-Джонс отдавала последнюю дань уважения своему свекру, отцу Майкла Дугласа Кирку, который умер в возрасте 103 лет 6 февраля. Поделившись совместным фото в Instagram, она написала: “Я буду любить тебя до конца своей жизни. Я уже скучаю по тебе.”

Для всего мира он был легендой, актером из “золотой эры” кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас. Кирк прожил долгую жизнь, он оставил наследие в кино для будущих поколений, а также как известный филантроп, работавший на благо общества и ради мира на планете. Но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой, для Кэтрин – замечательным свекром, для его внуков и правнуков – их любящим дедушкой, а для его жены Анны-замечательным мужем. Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в его последний день рождения и которые всегда будут оставаться правдой. Папа – я так сильно люблю тебя и горжусь тем, что я твой сын, –

написал в своем Instagram Майкл.