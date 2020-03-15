Врач рассказал о способах защиты пожилых людей от коронавируса

15.03.2020, 18:30, Разное

Врач Ханс Юрген Хеппнер пояснил СМИ о способах, которые могут защитить пожилых людей от заражения коронавирусом. При соблюдении рекомендаций медиков можно избежать поражения организма смертельно опасным заболеванием.

Полностью изолировать лиц старшего и преклонного возраста невозможно, так как родные посещают своих близких родственников и заботятся о них. Вместе с тем необходимо усилить меры безопасности. После прихода с улицы к своим родителям, бабушкам и дедушкам нужно тщательно вымыть руки. Наряду с этим, по пути к ним нужно избегать телесных контактов, например, рукопожатий. У пенсионеров иммунитет намного слабее, при наличии хронических заболеваниях риск заражения COVID-19 и наступления смерти резко возрастает. По данным статистики, даже сезонный грипп убивает 90% мужчин и женщин, возраст которых превышает 60 лет. Хеппнер призывает к ограничению передвижения лиц пожилого возраста по рынкам и крупным супермаркетам. Им рекомендуется составить список продуктов, чтобы дети или внуки покупали всё нужное сами.

Защититься от коронавируса можно, избегая появления в местах скопления людей. При этом следует пользоваться одноразовыми носовыми платками, на улице рекомендуется не общаться с окружающими и сторониться прохожих, которые чихают. Дома необходимо менять полотенца ежедневно, медики также советуют сделать вакцину от пневмококковой инфекции.