Минпромторг исключил закрытие магазинов в России

15.03.2020, 18:30, Новости дня

Торговые сети в РФ заранее начали создавать запасы продуктов, поэтому закрытие магазинов на фоне распространения коронавируса не планируется, сообщили в Минпромторге.

«Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», –приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

В ведомстве отметили, что возможные пустые полки в магазинах вызваны не отсутствием товара, а тем, что их «выкладка на полку происходит ритмично».

«Выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом – товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, в распределительном центре торговой сети», –пояснили в Минпромторге.

Ранее в Подмосковье опровергли сообщения о дефиците продуктов, хотя спрос на товары вырос из-за распространения информации о коронавирусе.