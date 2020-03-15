 

Израиль планирует использовать в борьбе с «невидимым врагом» антитеррористические технологии

15.03.2020, 18:30, Разное

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство страны собирается бороться с так называемым «невидимым врагом» при помощи антитеррористических технологий. По словам чиновника, речь идет о всемирной эпидемии коронавируса.
«Мы начинаем использовать современные цифровые средства, которые ранее применялись для борьбы с террористами. Нынешняя ситуация с коронавирусом вынуждает принимать любые меры. Несмотря на решительность, одобрение на принятие мер должно дать Министерство юстиции, так как некоторые ограничения могут затронуть права и свободы человека», – пояснил Нетаньяху.
В Израиле пока не был введен карантин. Несмотря на это, часть отелей, крупных магазинов, развлекательных центров и театров закрылась по инициативе администрации заведений. На сегодняшний день в Израиле было зафиксировано около 200 случаев заражения коронавирусом.



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