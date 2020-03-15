 

Трамп и Джонсон обсудили меры по борьбе с коронавирусом

15.03.2020, 18:29, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в состоявшемся в субботу телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил принимаемые меры по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19, включая объявленные ранее в тот же день ограничения на въезд в США иностранцев, недавно побывавших в Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (архивное фото)

Об этом сообщили в Белом доме.

В сообщении говорится, что лидеры двух стран также обсудили видеоконференцию лидеров «Большой семерки», посвященную COVID-19, которая пройдет на следующей неделе.

«Президент Трамп и премьер-министр Джонсон также договорились продолжать тесное сотрудничество в целях противодействия угрозам, исходящим от иранского режима и его подконтрольных ему сил в Ираке», – говорится в сообщении.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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