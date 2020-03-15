В Испании за сутки около 100 человек умерли от коронавируса, еще 2 тысячи заразились

15.03.2020, 18:29, Новости дня

Почти 100 человек в Испании за минувшие сутки скончались из-за коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют официальне данные. Как сообщает Минздрав, за сутки коронавирус выявили почти у двух тысяч человек.

Всего в Испании погибли около 300 человек, 7,7 тысяч человек оказались инфицированными, среди зараженных: жена премьер-министра Испании Педро Санчеса и еще два министра.

Испания – вторая после Италии европейская страна по численности заразившихся и умерших. В большей части европейских стран введены ограничительные меры по перемещению: люди могут покидать дома только в случае острой необходимости – выходить за продуктами или лекарствами, многие рестораны и другие места общественного скопления закрыты. Некоторые страны полностью закрыли свои границы.

Ранее 15 марта свои границы закрыл Казахстан и Узбекистан, где выявили первых заразившихся.

Всего в мире заболевание выявили более чем у 157 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, погибли свыше 5,5 тысяч человек, в то же время почти 76 тысяч из общего числа зараженных смогли излечиться. Правительства по всему миру вводят в странах чрезвычайные положения, закрывают границы и вводят временные ограничения на перемещения и работу общественных мест.