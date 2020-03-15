В Петербурге полиция задержала свыше 20 человек во время акции против внесения поправок в Констиуцию

15.03.2020, 18:29, Новости дня

В Петербурге у Конституционного суда полиция задержала не менее 22 человек, сообщает корреспондент Настоящего Времени с места событий. Они вышли с одиночными пикетами против поправок в Конституцию. Среди задержанных Анастасия Буракова, председательница общественной организации “Открытая Россия”.

На их плакатах был текст обращения к судьям с требованием признать поправки антиконституционными. По сообщениям СМИ, несмотря на выходной день в Конституционном суде сейчас идет проверка закона о поправках на соответствие Конституции России. Собравшиеся хотели передать свое обращение к судьям. Но двери приемной оказались закрыты. Тогда послание один из активистов Павел Чупрунов зачитал прямо у входа.

“Мало кого жизнь сегодня испытывет так, как судей Конституционного суда. Когда от одного их слова зависят судьбы великой страны и жизнь десятка миллионов людей”, — зачитал Чупрунов.

Перед одиночными пикетами активисты решили почтить память Конституции. Так они назвали акцию по возложению цветов к табличке с надписью “Конституционный суд” у входа в здание. Импровизированный мемориал пришлось сооружать трижды. Два раза спустя всего пять минут гвоздики похищали неизвестные.

“Наверное, есть люди, которые не хотят чтить память Конституции, или считают, что поправки об обнулении сроков Путина, — это абсолютно нормально в государстве, которое считает себя демократическим. Мы так конечно не считаем, это узурпация власти”, — сказала председательница “Открытой России” Анастасия Буракова.

После этого интервью Буракова была задержана полицейскими. Ее обвиняют в организации несогласованной с властями акции. Других политических активистов сейчас в автозаках везут в отделы полиции. Один из них сообщил, что при задержании его избили.

В субботу 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию России, который позволит ему вновь избираться в президенты, таким образом оставаясь на своем посту до 2036 года. Спустя час Конституционный суд России собрался в экстренном порядке для рассмотрения этого закона.

Подсудность нынешнего запроса президента Конституционному суду не раз ставилась под сомнение специалистами-правоведами. Порядок внесения поправок, прописанный в действующей Конституции России, не предполагает ни их рассмотрения Конституционным судом, ни “пакетного одобрения” в ходе всенародного голосования.