 

Дерматолог объяснил, как часто допустимо пользоваться дезодорантом

15.03.2020, 18:28, Разное

Врач-дерматолог Алексей Едемский объяснил в СМИ, как правильно пользоваться дезодорантом. Аллергическая реакция на ферменты спрея или маслянистого ароматического состава возможна при слишком частом использовании данного средства.
При активном применении дезодоранта на протяжении длительного периода потоотделение становится лишь более сильным. Нет необходимости в том, чтобы ежедневно прибегать к данному гигиеническому средству. Постоянное использование ароматического состава способствует уменьшению процесса размножения полезных бактерий. Далее вырабатываются механизмы приспособления, происходит эволюция микробов, которые в дальнейшем становятся более агрессивными. В таком случае медики рекомендуют прекратить пользоваться освежающим средством. Наряду с этим пот, который станет появляться в данный период, будет иметь неприятный запах, так как количество полезных бактерий минимально.

Едемский советует использовать дезодорант с интервалами, чередуя его применение с паузами, когда прибегать к нему не рекомендуется. Бактерии способны адаптироваться к любому ароматическому средству, даже если оно составлено из натуральных компонентов, отметил дерматолог.



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