Представлен органайзер со встроенным зарядным устройством Orbitkey Nest

15.03.2020, 18:28, Разное

Уникальный органайзер со встроенной зарядкой Orbitkey Nest представлен официально. Выпустить устройство удалось благодаря пожертвованиям на портале Kickstarter.

Orbitkey Nest представляет собой настольный органайзер со всем необходимым для современного человека. Коробка имеет минимальные размеры, за счет чего ее очень удобно брать с собой в поездки. Вес устройства составляет всего 330 граммов. По предварительным данным, док-станция нового поколения должна появиться в продаже к концу лета текущего года.

В крышке органайзера Orbitkey Nest встроена специальная секция, в которой располагается адаптер для подключения любых портативных гаджетов. Мощность зарядки пока не была обнародована, но производители заверяют, среднестатистический аккумулятор смартфона она сможет пополнить энергией до 50 процентов всего за 30 минут.



Проект Orbitkey Nest собрал более 595 тысяч долларов на реализацию, хотя заявленная сумма не превышала 200 долларов. Разработчики коробки отметили, ее стоимость составит порядка 120 долларов. Также в комплекте к ней будут идти отдельные чехлы для портативных устройств, а также переходник для разных разъемов для подключения зарядки.