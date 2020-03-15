 

“Просто восхитительно”: Лера Кудрявцева оценила новую работу Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого

15.03.2020, 18:28, Разное

Телеведущая Лера Кудрявцева в соцсети Instagram заявила, что восхищена новой работой музыкантов Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого. По словам знаменитости, после прослушивания её “эмоции зашкаливали”.
Не так давно, сестра композитора отметила день рождения: снимки с мероприятия по-прежнему появляются на страницах российских знаменитостей в социальных сетях. К примеру, Лера Кудрявцева поделилась совместным фото с Димашем Кудайбергеном – казахский исполнитель недавно вновь выступил в тандеме с Игорем Крутым. В целом, на дне рождения Аллы Крутой телеведущая отметила веселую, уютную и душевную атмосферу. В заключении знаменитость обратилась к певцу, заявив, что ей очень понравилось его выступление с новой композицией.

В комментариях к посту Игорь Крутой и Димаш Кудайберген поблагодарили Кудрявцеву за теплые слова, а подписчики согласились с ней, ведь номер действительно получился очень ярким. За считанные часы публикация телеведущей набрала свыше 75 тысяч лайков.



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