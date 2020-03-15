 

Украинская таможня опубликовала интерактивную карту закрытых и открытых пунктов пропуска

15.03.2020, 18:28, Новости дня

15 марта Государственная таможенная служба (ГТС) Украины запустила интерактивную карту, на которой отмечены все пункты пропуска и их статус – открытый или закрытый в связи с коронавирусом SARS-CoV-2.

Пункты, закрытые со стороны Украины и со стороны соседних государств, – отмечены красным, работающие на территории Украины – зеленым. В некоторых местах ограничено пешеходное сообщение – на карте это отмечено.

По состоянию на 15 марта открытые пункты пропуска еще есть на всех направлениях.

По словам главы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергея Дейнеко, для закрытия выбраны пограничные пункты пропуска, где нет интенсивного движения. В Украине временно закрыты 94 пограничных пункта пропуска, отметили в ГПСУ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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