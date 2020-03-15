 

Количество зараженных коронавирусом в России увеличилось до 63 человек

15.03.2020, 18:28, Новости дня

За прошедшие сутки в России выявлены четыре случая коронавирусной инфекции, сообщает “Медуза” со ссылкой на данные оперативного штаба.

Три случая подтверждены в Подмосковье, один – в Тюменской области.

По состоянию на 15 марта на территории России зарегистрированы 63 случая коронавирусной инфекции: 60 – у граждан России, два – у граждан Китая, один – у гражданина Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.



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