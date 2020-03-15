 

В Госдуме увидели пользу в коронавирусе

15.03.2020, 18:27, Новости дня

В пандемии инфекции нашли положительные последствия для России.

Пандемия коронавируса может иметь положительные последствия. Например, она способна привести к повышению рождаемости в России. Такое мнение высказала депутат Госдумы, а по совместительству зампредседателя комитета парламента по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

По её словам, если россияне самоизолируются, и перестанут выходить из дома, то они больше будут общаться друг с другом. Как следствие, рождаемость в стране повысится.

«Пусть рождается как можно больше людей, я буду только рада. Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех детей, которые уже есть, и для всяких личных отношений», – заявила Вторыгина.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 63 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели. Кроме того, ранее стало известно, что трое россиян заразились коронавирусом уже внутри России, а не в других странах. На самоизоляции только в Москве находятся более 13000 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Соединенные Штаты Америки требуют от Ирана “сказать правду о корнавирусе”

13.02 / Новый кроссовер Volkswagen Tayron X рассекретили

24.01 / В годовщину обстрелов Мариуполя США призвали РФ вывести войска и обеспечить прекращение огня на Донбассе

13.02 / В мэрию Москвы подали уведомление о проведении «Марша Немцова» 29 февраля

31.01 / Газета правительства Крыма объяснила «украино-татарский полуостров» в своем сканворде

04.02 / Ситуацию с бюджетом Украины назвали одной из худших в истории

09.03 / Цена барреля нефти Brent упала ниже 32 долларов

31.01 / Китайские ученые разработали экспресс-тест для обнаружения коронавируса

04.03 / В Нижнем Новгороде представили приложение для реализации общественных инициатив

03.03 / Торнадо в Теннесси: есть погибшие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика