В Госдуме увидели пользу в коронавирусе

15.03.2020, 18:27, Новости дня

В пандемии инфекции нашли положительные последствия для России.

Пандемия коронавируса может иметь положительные последствия. Например, она способна привести к повышению рождаемости в России. Такое мнение высказала депутат Госдумы, а по совместительству зампредседателя комитета парламента по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

По её словам, если россияне самоизолируются, и перестанут выходить из дома, то они больше будут общаться друг с другом. Как следствие, рождаемость в стране повысится.

«Пусть рождается как можно больше людей, я буду только рада. Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех детей, которые уже есть, и для всяких личных отношений», – заявила Вторыгина.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 63 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели. Кроме того, ранее стало известно, что трое россиян заразились коронавирусом уже внутри России, а не в других странах. На самоизоляции только в Москве находятся более 13000 человек.