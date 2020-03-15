 

Терешкова рассказала о благодарности за «сохранение Путина»

15.03.2020, 18:16, Новости дня

Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за «сохранение Путина».

«Я получаю огромную почту и каждое письмо начинается: «спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича (Путина)», – сказала Терешкова в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». 

По ее словам, люди помнят, в каком состоянии президент принял Россию, и что он ее «буквально собирал по частицам».

«Страна стала едина, более того, она (приобрела) огромный авторитет, с ней считаются. У него мощнейший авторитет и это все идет на то, чтобы с нашей страной считались, а он это сделал», – сказала Терешкова.

Напомним, в субботу Совет Федерации утвердил решения всех регионов РФ о поддержке поправок в Конституцию.

Законопроект о внесении поправок в Конституцию Госдума приняла в заключительном чтении в среду. Затем законопроект принял также Совфед.

Теперь президент должен направить запрос в Конституционный суд, который проверит содержание поправок на соответствие Основному закону. 

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.



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