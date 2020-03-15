 

Анна Калашникова обвинила Дану Борисову в клевете

15.03.2020, 18:09, Разное

Анна Калашникова обвинила Дану Борисову в клевете. По ее словам, покойный Тимофей Шевченко, более известный как Тима Брик, не имеет никакого отношения к зависимости телеведущей от запрещенных веществ.
Тима Брик скончался 4 года назад. Причиной смерти пиарщика стал сердечный приступ. Борисова, которая прошла курс лечения и реабилитации от зависимости, начала рассказывать в интервью, что именно Шевченко в свое время подсадил ее на запрещенные препараты. Анна Калашникова, которая была подругой Брика, заявила, телеведущая распространяет неверную информацию.

«Я никогда не конфликтовала со звездами и с простыми людьми. Я вообще не люблю ссоры и стараюсь их всячески избегать. С Даной Борисовой у меня также никогда не было конфликтов. Я не могу понять, почему она распространяет неверную информацию по поводу Брика. У него было не только больное сердце, но и диабет. Он никогда не являлся наркоманом, коим его выставила телеведущая», – пояснила Калашникова.
Звезда отметила, Борисова в свое время пожертвовала на похороны Брика «500 рублей», но во время траурного мероприятия больше всех проявляла эмоции. Калашникова призвала телеведущую перестать распространять слухи и обвинять умершего человека в том, что он не делал.



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