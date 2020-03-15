Максима Галкина раскритиковали подписчики за фото «фальшивой» Аллы Пугачёвой

15.03.2020, 18:09, Разное

Отечественный шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин в честь 8 Марта обнародовал на странице в Instagram небольшой ролик с фотографиями представительниц прекрасного пола своей семьи – Аллы Пугачёвой, Кристины Орбакайте и дочери Елизаветы. Подписчики до сих пор продолжают критиковать артиста, считая, что на одном из снимков запечатлена «фальшивая» Примадонна.

На самом первом фото в посвящённом весеннему женскому празднику ролике Алла Пугачёва запечатлена несколько лет назад с совсем ещё маленькой Елизаветой на руках. Именно этот кадр пришёлся «не по душе» многим фолловерам, и из-за него в адрес Максима Галкина пишут критические комментарии. Некоторые считают, что на архивном фото – двойник Примадонны, а не она сама. В качестве подтверждения теории указывают, что у Аллы Борисовны слегка «несимметричные» черты лица, а у запечатлённой в кадре «всё ровно». К тому же на фото Пугачёвой должно быть около 65 лет, но она выглядит на пару десятков лет моложе этого возраста.

Большинство подписчиков Галкина не обратили внимания на «фальшивость», благодарили артиста за поздравления и отвечали тем же в адрес Пугачёвой, Орбакайте и Елизаветы. Шоумен на критику также не отреагировал, оставив фолловеров в неведении относительно того, правильная ли их теория о двойнике его жены или нет.