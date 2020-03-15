 

Лжебанкиры украли деньги у актрисы Варвары Лаптевой

15.03.2020, 18:09, Разное

Столичные издания сообщили, что актриса Варвара Лаптева стала жертвой мошенников. По предварительным данным, она обратилась в правоохранительные органы 13 марта.
По словам Лаптевой, ей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Он попросил ее перевести средства с одного счета на другой, рассказав о «мошенниках, которые получают доступ к личным данным». Лаптева поверила мужчине и совершила транзакцию на 40 тысяч рублей. Позднее актриса осознала, что стала жертвой злоумышленников, так как перезвонила в банк. Представители организации заверили, они не связывались с ней.

Варвара Лаптева является актрисой театра «Ленком». В настоящее время ее делом занимаются сотрудники правоохранительных органов.



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