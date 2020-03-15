 

Трагедия в семье: мужчина устроил бойню с суицидом

15.03.2020, 18:06, Новости дня

В городе Морозовск Ростовской области обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями, сообщает "Интерфакс". По предварительной версии следствия, 41-летний сожитель убил 38-летнюю местную жительницу и ее 14-летнюю дочь, а затем свел счеты с жизнью.

Представитель Следкома по региону Галина Гагалаева заявил журналистам, что на месте трагедии изъято охотничье ружье 12-го калибра, патроны к нему и несколько стреляных гильз. Возможно, убийство произошло на почве ревности.



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