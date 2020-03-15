Трамп хочет переманить иностранных разработчиков вакцины от коронавируса

15.03.2020, 18:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пытается обеспечить для своей страны эксклюзивные права на результаты работы ученых немецкой компании CureVac, интенсивно работающих над созданием вакцины против нового коронавируса. Правительство Германии пытается этому помешать, пишет Welt am Sonntag.

Сообщается, что Трамп пытается переманить исследователей в США, предлагая крупную сумму — в Берлине говорят о миллиарде долларов, — либо получить вакцину, которую они, возможно, создадут, исключительно для США.

Фирма CureVac базируется в Тюбингене в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг и работает над созданием вакцины совместно с федеральным Институтом вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха. Последний принадлежит государству и находится в прямом подчинении германского Минздрава. CureVac, напротив, является частной компанией, и запрет на ее продажу возможен только в особых случаях.

Представители Минздрава и Министерства экономики Германии ведут с CureVac интенсивные переговоры. "Федеральное правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцины и активные вещества против нового коронавируса разрабатывались также в Германии и Европе", — сообщил газете представитель немецкого Минздрава.

По данным издания, власти Германии пытаются удержать компанию или ее вакцину в стране финансовыми предложениями. Однако до полудня пятницы, 13 марта, договоренности достигнуто не было. В самой CureVac от дачи комментариев газете отказались.

С точки зрения германских чиновников, вопрос выходит за рамки отдельного коммерческого спора. Продажа компании с жизненно важным медикаментом — вопрос национальной безопасности, считают в Берлине.

Сообщается, что в крайнем случае власти Германии могут сослаться на пункт 6 Шенгенского кодекса о границах. Он гласит, что пограничный контроль на внешних границах Евросоюза должен, среди прочего, содействовать "предотвращению любых угроз внутренней безопасности, общественному порядку, общественному здоровью и международным отношениям государств-членов" ЕС.

Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 правительство ФРГ с понедельника закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией. Такое решение на телеконференции приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава МВД Хорст Зеехофер, премьер-министры федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар. При этом свободное передвижение товаров сохранится. К сегодняшнему дню в Германии выявили 3062 зараженных коронавирусом.