 

Германия решила закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией

15.03.2020, 17:57, Новости дня

Власти Германии приняли решение с 16 марта закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией в связи с распространением коронавируса.

Как информирует газета Bild, такое решение принято по итогам телеконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы МВД Хорста Зеехофера, премьер-министров федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар, передает ТАСС. 

Однако, несмотря на закрытие границ, власти ФРГ намерены сохранить свободное передвижение товаров.

Также планируется разрешить пересекать границу тем людям, которые регулярно ездят на работу.

Ранее Польша закрыла все границы, в том числе с Германией, и запретила въезд иностранцев для предотвращения распространения коронавируса.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.



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