Максим Галкин записал песню «Когда запахнет сирень» на сербском языке

15.03.2020, 17:30, Разное

Юморист Максим Галкин пояснил поклонникам в соцсети Instagram о записи композиции «Когда запахнет сирень». Данную песню артист спел для друзей на сербском языке.

Как известно, Галкин регулярно делится с интернет-пользователями фотографиями и роликами собственных выступлений. На этот раз юморист поделился видео, на котором исполняет композицию боснийского музыканта Дино Мерлина «Когда запахнет сирень». В подписи к публикации шоумен заявил, что записал песню специально для своих друзей из Сербии.

Интернет-пользователи положительно оценили исполнительский талант Галкина, отметив, что ему, возможно, стоит попробовать себя в роли певца. В целом, за считанные часы видеоролик просмотрели более 1,5 миллионов юзеров.