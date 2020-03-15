 

Максим Галкин записал песню «Когда запахнет сирень» на сербском языке

15.03.2020, 17:30, Разное

Юморист Максим Галкин пояснил поклонникам в соцсети Instagram о записи композиции «Когда запахнет сирень». Данную песню артист спел для друзей на сербском языке.
Как известно, Галкин регулярно делится с интернет-пользователями фотографиями и роликами собственных выступлений. На этот раз юморист поделился видео, на котором исполняет композицию боснийского музыканта Дино Мерлина «Когда запахнет сирень». В подписи к публикации шоумен заявил, что записал песню специально для своих друзей из Сербии.

Интернет-пользователи положительно оценили исполнительский талант Галкина, отметив, что ему, возможно, стоит попробовать себя в роли певца. В целом, за считанные часы видеоролик просмотрели более 1,5 миллионов юзеров.



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