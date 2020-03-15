Смартфон Honor AQM-AL10 замечен в базе данных TENAA

15.03.2020, 17:30, Разное

В базе данных TENAA появился смартфон Honor AQM-AL10, который готовится к презентации в текущем году. Устройство будет иметь камеру с тремя объективами общим разрешением в 58 мегапикселей.

Основой для смартфона станет операционная система Android 9.0 Pie. Также в документации к устройству говорится, что оно получит процессор SoC Kirin 810, устанавливаемый вместе с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти.

Визуально модель нового поколения, еще не имеющая серийное название, напоминает предыдущие флагманские устройства от Honor. Смартфон получил корпус из углепластика со стеклянным покрытием задней панели.

За автономность девайса станет отвечать аккумулятор на 3,9 тысячи миллиампер часов. По заявлениям производителя, устройство на одном заряде в активном режиме сможет проработать до 28 часов. Информация о стоимости модели и других ее технических характеристиках будет обнародована позднее.