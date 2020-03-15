Подросток из Калининградской области собирает компьютеры и раздает нуждающимся

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15.03.2020, 17:30, Разное

Юный житель города Советск (Калининградская область) стал одним из самых молодых благотворителей Российской Федерации. Как оказалось, 13-летний мальчик уже некоторое время собирает вышедшие из строя компьютеры и комплектующие к ним, а после ремонта дарит их тем, кто не может самостоятельно приобрести девайсы.
Примечательно, что школьник даже дает на такие компьютеры 2-недельную гарантию. Более того, подросток всегда рассказывает в социальных сетях об итогах проекта, а также призывает интернет-пользователей присылать ему ненужные комплектующие. Несмотря на то, что проект стартовал лишь месяц назад, он уже получил по почте немало деталей.

Навык сбора компьютеров у мальчика развит из-за посещения компьютерного кружка местного дома творчества. То, что для старых владельцев является ненужным, юный житель Советска превращает в работоспособную технику.



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