Компания Changan в марте запустит серийное производство беспилотных автомобилей

15.03.2020, 17:00, Новости дня

Китайская компания Changan Automobile сообщила о готовности приступить к разработке собственных беспилотных автомобилей.

В свою очередь, речь идет о серийном производстве техники, которая становится наиболее актуальной в условиях современном мира. В частности, первым сможет похвастаться беспилотной системой управления новый кроссовер под названием UNI-T. Инженеры предусмотрят для автомобиля систему третьего уровня. Еще в начале текущего месяца состоялся показ модели.

Для реализации беспилотного управления на кузове применят 12 точных датчиков, а также дополнительные видеокамеры, которые следят за обстановкой вокруг автомобиля для принятия того или иного решения. Кроме того, препятствия на пути будут определять еще на расстоянии 200 метров до автомобиля, что способствует повышенной безопасности транспорта.