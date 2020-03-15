 

АвтоВАЗ продолжает выпускать образцы LADA Largus FL

15.03.2020, 17:10, Новости дня

Сотрудники компании “АвтоВАЗ” активно продолжают работу над обновленным универсалом LADA Largus FL.

Если изначально ежедневно производилось порядка 1-2 машин, то теперь разработчикам удалось повысить уровень выпуска до 50 экземпляров LADA Largus FL. В свою очередь, новая модификация универсала LADA Largus FL отличается глянцевым обвесом, который существенно привлекает внимание на фоне матового предшественника.

Кроме того, в головной оптике применили качественные линзы, а задние фонари и бампер получили совершенно иное исполнение. В салоне LADA Largus FL предусмотрели улучшенную приборную панель, которая имеет схожий дизайн с недорогим кроссовером Renault Duster. Официальный выход модели пройдет на ближайшем автосалоне в Москве.



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