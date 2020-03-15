 

Автоновости: Mansory показал эксклюзивный Lamborghini Aventador SVJ

15.03.2020, 17:05, Новости дня

Известное ателье Mansory продемонстрировало усовершенствованную модификацию купе Lamborghini Aventador SVJ.

В названии автомобиля появилась приставка Cabrera, свидетельствующая об особенностей версии спорткара. Вместе с тем дизайнеры применили новый обвес из карбона, а также более стильные колесные диски. Также следует отметить доработанную выхлопную систему с улучшенными трубками. Напомним, модель Lamborghini Aventador SVJ получила 6,5-литровый турбированный агрегат, который выдает 800 л.с. мощности.

Итальянские инженеры ограничили максимальную скорость автомобиля на уровне 355 км в час. Что касается доработанной модификации Cabrera, то ее ценник пока остается неизвестным и будет озвучен ближе к старту продаж.



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