Автоновости: Mansory показал эксклюзивный Lamborghini Aventador SVJ

15.03.2020, 17:05, Новости дня

Известное ателье Mansory продемонстрировало усовершенствованную модификацию купе Lamborghini Aventador SVJ.

В названии автомобиля появилась приставка Cabrera, свидетельствующая об особенностей версии спорткара. Вместе с тем дизайнеры применили новый обвес из карбона, а также более стильные колесные диски. Также следует отметить доработанную выхлопную систему с улучшенными трубками. Напомним, модель Lamborghini Aventador SVJ получила 6,5-литровый турбированный агрегат, который выдает 800 л.с. мощности.

Итальянские инженеры ограничили максимальную скорость автомобиля на уровне 355 км в час. Что касается доработанной модификации Cabrera, то ее ценник пока остается неизвестным и будет озвучен ближе к старту продаж.